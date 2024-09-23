"Осень подразнила и ушла - к нам идут трескучие морозы": синоптики ошарашили прогнозом на 23–29 сентября

На следующей неделе на территории Европейской России температура значительно понизится по сравнению с предыдущими семью днями, когда в некоторых регионах были побиты рекорды по теплу. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в некоторых местах ожидаются заморозки, однако в целом температура будет типичной для начала осени, пишет progorodsamara.ru. Прогноз погоды в Москве на период с 23 по 29 сентября Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве, как и в других частях Центральной России, значительно похолодает в воскресенье и понедельник, 22–23 сентября. «Погода изменится из-за поступления холодного воздуха с северо-запада. Небо будет преимущественно малоблачно, что приведет к ночному выхолаживанию. В результате температура в сентябре 2024 года впервые приблизится к климатической норме», — комментирует Роман Вильфанд для NEWS.ru. В воскресенье в средней полосе ожидаются ночные температуры в диапазоне 5–8 градусов тепла, а днем – 10–15 градусов. В понедельник же ночные температуры могут опуститься до нуля. В некоторых областях Центрального федерального округа (Тверская, Смоленская, Ивановская и Костромская) возможны заморозки до -4 градусов, а днем температура на 23 сентября составит около +15. «В ночь с понедельника на вторник сохранится холодная и малоблачная погода, до четверга осадки не предсказываются. Начиная с 24 сентября ночные температуры будут колебаться от 0 до +5, а днем теплый воздух с юга принесет температуры на уровне 15–20 градусов. 25–26 сентября в Москве, Подмосковье и близлежащих районах ожидается комфортная погода: в дневные часы 18–23 градуса, ночью 5–10 градусов тепла», — добавляет Роман Вильфанд.

С пятницы, 27 сентября, в центральной части Европейской России следует ожидать небольшие дожди и облачность с прояснениями. Ночные температуры поднимутся до +10, а днём будет около 15–20 градусов. «Такую температуру уже нельзя назвать летней; она больше соответствует началу осени, поскольку погода в этом году отстает от своих климатических стандартов», — отметил научный руководитель Гидрометцентра в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Ранее начальник отдела аналитики информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что настоящая осенняя погода в Москве и европейской части России установится после 22 сентября. Она подчеркнула, что температура воздуха начнет соответствовать климатическим нормам и составит около 15–17 градусов, а ночью — 5–6 градусов. По ее словам, серьезные дожди в Москве и Подмосковье пока не предсказываются.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на период с 23 по 29 сентября

На северо-западе Европейской России также ожидается похолодание, и о рекордно высоких температурах, которые фиксировались на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Вологде и Пскове, стоит забыть.

«Температура в Петербурге резко снизится, так как европейская территория будет находиться не в теплой, а в холодной части антициклона. Начиная с 22 сентября, в ночное время ожидаются температуры от 0 до +5, местами в Ленинградской области возможны заморозки, а днем температура составит около +15. Эти условия прогнозируются как в воскресенье, так и в понедельник», — отметил Вильфанд.

Изменения погоды в Санкт-Петербурге с 24 сентября

С 24 сентября, то есть начиная со вторника, ожидается повышение температуры и возвращение к комфортной теплой погоде. Ночью в Санкт-Петербурге температура будет около +10 градусов, а днем — до +20. Прогноз Гидрометцентра России также намекает на возможность дождей.

Температурные рекорды в Москве с 23 по 29 сентября

Наиболее высокая температура в период с 22 по 29 сентября была зафиксирована в Москве в 2015 году. Так, 24 сентября воздух прогрелся до +26,3 градуса, что стало рекордом для данной даты за время метеорологических наблюдений. Кроме того, в 2015-м был установлен суточный максимум и на следующий день, 25 сентября — в этот день в столице температура составила +25,1 градуса.

Жаркие условия наблюдались в 1924 году, когда 26 сентября термометры показывали +26,1 градуса, а 23, 27 и 28 сентября того же года температура в Москве достигала +25,4, +24,9 и +23,8 градусов соответственно. В 1900 году на 29 сентября был установлен еще один рекорд, когда температура достигла +23,3 градуса.

Аномально низкие температуры в Москве были зафиксированы в 1881 году: 29 сентября термометры показывали -8,5 градуса, а 25 числа — -7,7. Немного теплее было 28 сентября 1882 года, когда температура снизилась до -4,6 градуса. Морозные условия наблюдались также 23 сентября 1884 года и 24 сентября 1973 года, когда столбики термометров опускались до -4,1 градуса.

На -4 градуса опустилась температура 27 сентября 1829 года, а 26 сентября 1902 года фиксировалось -3,7 градуса. Все эти даты вошли в историю как рекорды низких температур в Москве.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 23 по 29 сентября

Самым теплым днем этой недели за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стал 23 сентября 2023 года, когда температура достигла +25 градусов. На один градус ниже было зафиксировано 24 сентября 2020 года.

Суточный рекорд высокой температуры в Северной столице также был установлен 25 сентября 1925 года, когда термометры показывали +23 градуса. В такие дни как 26 сентября 1974 года, 27 и 28 сентября 1917 года, а также 29 сентября 1981 года температура поднималась до +22 градусов.

Самыми холодными днями в Санкт-Петербурге стали 24 сентября 1956, 25 сентября 1939 года и 28 сентября 1976 года, когда температура опускалась до -3 градусов. На -2 градуса понижалась температура 23 сентября 1956 года, 27 сентября 1906 года и 29 сентября 1888 года.