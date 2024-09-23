Сыктывкарец решил покататься после работы и угнал автомобиль соседки

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарец захотел покататься и угнал автомобиль соседки. Детали пришествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми. Как следует из материалов дела, в городское отделение полиции обратилась 20-летняя местная жительница и заявила об угоне ее автомобиля марки "ВАЗ 2107". По словам девушки, она припарковала машину возле дома, а вечером, собираясь в поездку, обнаружила ее исчезновение.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний сосед потерпевшей, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодого человека задержали и доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств происшествия.

Как пояснил сам горожанин, возвращаясь с работы, он заметил машину и решил прокатиться. Дверь автомобиля была не заперта, а ключ находился в замке зажигания. Он завел "жигули" и начал движение по дворовой территории. Однако, проехав некоторое расстояние и заметив сотрудников Госавтоинспекции, он оставил машину и убежал домой.