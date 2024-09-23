Сыктывкарец решил покататься после работы и угнал автомобиль соседки
- 09:50 23 сентября
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарец захотел покататься и угнал автомобиль соседки. Детали пришествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Как следует из материалов дела, в городское отделение полиции обратилась 20-летняя местная жительница и заявила об угоне ее автомобиля марки "ВАЗ 2107". По словам девушки, она припарковала машину возле дома, а вечером, собираясь в поездку, обнаружила ее исчезновение.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний сосед потерпевшей, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодого человека задержали и доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств происшествия.
Как пояснил сам горожанин, возвращаясь с работы, он заметил машину и решил прокатиться. Дверь автомобиля была не заперта, а ключ находился в замке зажигания. Он завел "жигули" и начал движение по дворовой территории. Однако, проехав некоторое расстояние и заметив сотрудников Госавтоинспекции, он оставил машину и убежал домой.
По факту случившегося дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В настоящий момент молодой человек находится по подписке о невыезде и надлежащем поведении.