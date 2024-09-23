В Усть-Куломе женщина предстала перед судом за комментарий в соцсетях
- 08:45 23 сентября
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- Татьяна Зубова
В Усть-Куломе женщина отсудила у соседки 30 тысяч рублей за сообщение в социальных сетях.
Детали разбирательства раскрыли в пресс-службе судов Коми.
Как уточняется в материалах дела, весной 2024 года в одном из районных пабликов на платформе "ВКонтакте" местная жительница оставила грубый комментарий, что задел честь и достоинство её соседки.
Оскорбленная женщина не стала терпеть обиду и подала в суд. Она требовала удалить нелестный комментарий и выплатить ей компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч рублей.
В ходе рассмотрения дела суд учел как объяснения самой потерпевшей о её переживаниях, так и мнение ответчика, которая не согласилась с требованиями заявительницы.
В итоге суд встал на сторону оскорбленной стороны и обязал жительницу Усть-Кулома выплатить компенсацию в размере 30 тысяч рублей и удалить комментарии. В ведомстве также добавили, что решение суда пока не вступило в законную силу.