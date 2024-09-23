Больше половины опрошенных сыктывкарцев помогают своим детям делать уроки в младших классах

Исследование платформы SuperJob Старт карьеры выявило, что только 3% родителей студентов вузов активно вовлечены в образовательную деятельность своих детей, выполняя за них курсовые проекты и домашние задания.

Исследование платформы SuperJob Старт карьеры выявило, что только 3% родителей студентов вузов активно вовлечены в образовательную деятельность своих детей, выполняя за них курсовые проекты и домашние задания. Исследование затронуло родителей школьников и студентов колледжей и вузов из Сыктывкара.