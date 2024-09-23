Больше половины опрошенных сыктывкарцев помогают своим детям делать уроки в младших классах
- 08:34 23 сентября
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- Татьяна Зубова
Исследование платформы SuperJob Старт карьеры выявило, что только 3% родителей студентов вузов активно вовлечены в образовательную деятельность своих детей, выполняя за них курсовые проекты и домашние задания.
Исследование платформы SuperJob Старт карьеры выявило, что только 3% родителей студентов вузов активно вовлечены в образовательную деятельность своих детей, выполняя за них курсовые проекты и домашние задания. Исследование затронуло родителей школьников и студентов колледжей и вузов из Сыктывкара.
Помощь с домашними заданиями оказывается 86% родителей школьников: среди них 32% делают это регулярно, а 54% предоставляют помощь время от времени.
Особенно часто поддержка необходима младшим школьникам: 55% родителей заявили, что их дети нуждаются в помощи ("Современные учебники составлены таким образом, что учащиеся не всегда могут разобраться сами"). Родители учеников среднего звена регулярно помогают с выполнением домашних заданий в 23% случаев, тогда как среди родителей старшеклассников таких всего 7%.
Даже когда дети поступают в колледжи и университеты, многим родителям не удается полностью избежать выполнения домашних заданий за своих детей. Опрос включал матерей и отцов студентов второго курса и старше, так как первокурсники могли еще не попросить о помощи. 4% родителей студентов колледжей систематически помогают своим детям, а среди родителей студентов вузов таких 3%.