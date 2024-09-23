Снег с дождем и порывистый ветер: погода в Коми 23 сентября
- 06:30 23 сентября
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- Татьяна Зубова
Как сообщают специалисты регионального ЦГМС, 23 сентября в республике установится облачная погода с небольшими прояснениями.
На севере и в центральной части региона ночью синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя или дождя со снегом. В южных районах осадков, как правило, не будет. Днем время от времени пройдут небольшие дожди. Будет дуть холодный северный ветер, его скорость около 8-13 метров в секунду, местами порывы могут усилиться до 15-17 метров в секунду. Ночью похолодает до околонулевой температуры, ожидается не выше 0...+5С. Днем также довольно холодно - от +4 до +9 градусов.
В столице региона сегодня также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью осадки маловероятны, а в дневные часы, напротив, ожидается небольшой дождь. Ветер будет западным, его скорость не превысит 7-12 метров в секунду. Ночью холодно - порядка +2…+4 градуса, а днем воздух прогреется до 6…8 градусов выше нуля, подытожили специалисты.