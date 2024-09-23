Снег с дождем и порывистый ветер: погода в Коми 23 сентября

Как сообщают специалисты регионального ЦГМС, 23 сентября в республике установится облачная погода с небольшими прояснениями.

На севере и в центральной части региона ночью синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя или дождя со снегом. В южных районах осадков, как правило, не будет. Днем время от времени пройдут небольшие дожди. Будет дуть холодный северный ветер, его скорость около 8-13 метров в секунду, местами порывы могут усилиться до 15-17 метров в секунду. Ночью похолодает до околонулевой температуры, ожидается не выше 0...+5С. Днем также довольно холодно - от +4 до +9 градусов.