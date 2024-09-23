Обрезка жимолости осенью: садовод рассказала, как получить урожай крупных сладких ягод в новом сезоне

Осенняя обрезка – один из важнейших этапов ухода за жимолостью

Многие садоводы сталкиваются с проблемой выращивания крупной, сладкой и вкусной жимолости. Ягода нередко оказывается мелкой, кислой, горчит. Проблема может заключаться не только в выборе неподходящих сортов, но и в несоблюдении основных правил ухода за культурой.

Важнейшую роль в формировании вкуса и размера ягод жимолости играет осенняя обрезка. "Если этого не делать, то кусты загущаются, солнце должным образом не попадает, урожай вы получите некачественный", – подчеркивает преимущества осенней обрезки садовод Светлана Краснолуцкая. Также эксперт поделилась советами, как правильно обрезать жимолость осенью и что нужно сделать после, чтобы урожай был хорошим.