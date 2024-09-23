Обрезка жимолости осенью: садовод рассказала, как получить урожай крупных сладких ягод в новом сезоне
- 07:13 23 сентября
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- Служба новостей
Осенняя обрезка – один из важнейших этапов ухода за жимолостью
Многие садоводы сталкиваются с проблемой выращивания крупной, сладкой и вкусной жимолости. Ягода нередко оказывается мелкой, кислой, горчит. Проблема может заключаться не только в выборе неподходящих сортов, но и в несоблюдении основных правил ухода за культурой.
Важнейшую роль в формировании вкуса и размера ягод жимолости играет осенняя обрезка. "Если этого не делать, то кусты загущаются, солнце должным образом не попадает, урожай вы получите некачественный", – подчеркивает преимущества осенней обрезки садовод Светлана Краснолуцкая. Также эксперт поделилась советами, как правильно обрезать жимолость осенью и что нужно сделать после, чтобы урожай был хорошим.
Обрезка жимолости осенью: основные правила и нюансы
Краснолуцкая указывает, что обрезка должна начинаться с мелкой поросли. Оставлять следует только крепкие молодые побеги, пишут "Аргументы и факты". Важно удалить ветки, которые пересекаются. Это объясняется тем, что в местах их трения образуются раны – потенциальные входные ворота для инфекций и вредителей. Также подлежат удалению побеги, которые растут вбок.
Не нужно переживать, если после осенней обрезки веток на жимолости останется мало: в новом сезоне они отрастут. Важно, чтобы в центр куста максимально попадало солнце, а крона хорошо продувалась. В этом случае урожай получится максимально вкусным и сладким.
Что сделать с жимолостью после обрезки осенью
После обрезки кусты жимолости нужно обработать фунгицидами, в состав которых входит медь, советует Краснолуцкая. Используя такие средства, необходимо строго придерживаться инструкции.
Дальнейший уход за жимолостью осенью
Также перед зимой нужно убирать из приствольного круга опавшие листья: в них могут находиться бактерии. На зиму жимолость можно засыпать компостом, это обеспечит защиту кустарника от зимних холодов. Под каждый куст Краснолуцкая рекомендует подсыпать по два десятилитровых ведра компоста.
Осень также хорошо подходит для посадки жимолости, так как посаженный весной саженец рискует не окрепнуть. Специалист дал советы, как выбрать саженцы и место, а также правильно посадить жимолость. Вкус ягод жимолости зависит и от погодных условий. В дождливые годы ягоды бывают сладкими или с небольшой кислинкой, а в засушливую становятся горькими. Исправить ситуацию можно с помощью полива, пишет profile.ru.