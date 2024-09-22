В Воркуте зафиксировали несколько случаев вандализма

Фото администрации Воркуты

Жители и администрация Воркуты возмущены вандализмом подростков и взрослых на общественных территориях города. Об этом пишет Комиинформ. В последнее время в администрацию Воркуты поступает много сообщений о вандализме, большей частью со стороны подростков. Это касается всех общественных объектов. "Просим жителей Воркуты не оставаться равнодушными. Если вы видите вандализм, делайте замечания, снимайте на видео и при необходимости вызывайте полицию," - заявили в мэрии.

Летом 2024 года в городе установили карусель на Центральной площади, девять современных игровых комплексов в разных районах и открыли площадку для выгула собак. В рамках проекта ландшафтного парка "Тиманский овраг" продолжили создавать экотропу, устанавливать тёплые остановки и запустили проект "1000 елей любимому городу".