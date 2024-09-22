В Воркуте зафиксировали несколько случаев вандализма
- 22 сентября 23:20
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- Анастасия Амелькина
Жители и администрация Воркуты возмущены вандализмом подростков и взрослых на общественных территориях города. Об этом пишет Комиинформ.
В последнее время в администрацию Воркуты поступает много сообщений о вандализме, большей частью со стороны подростков. Это касается всех общественных объектов.
"Просим жителей Воркуты не оставаться равнодушными. Если вы видите вандализм, делайте замечания, снимайте на видео и при необходимости вызывайте полицию," - заявили в мэрии.
Летом 2024 года в городе установили карусель на Центральной площади, девять современных игровых комплексов в разных районах и открыли площадку для выгула собак. В рамках проекта ландшафтного парка "Тиманский овраг" продолжили создавать экотропу, устанавливать тёплые остановки и запустили проект "1000 елей любимому городу".
Как пишут в группе «ВоркутаУоль», в этом году люди стали свидетелями вандализма на детских площадках, как со стороны детей, так и взрослых. Запечатленные жителями видео показывают ситуацию на площадке в Шахтёрском районе на улице Суворова и состояние площадки в сквере на бульваре Шерстнева.