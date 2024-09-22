В Коми охотник потерял оружие в лесу

Охотник из Инты потерял в лесу свое ружье, и теперь, возможно, столкнется с существенными штрафами. Об этом пишет БНК.

На прошедшей неделе сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми было зафиксировано девять нарушений, связанных с оборотом оружия. За этот период было изъято семь единиц охотничьего оружия.