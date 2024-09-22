В Коми охотник потерял оружие в лесу
- 22:45 22 сентября
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- Анастасия Амелькина
Охотник из Инты потерял в лесу свое ружье, и теперь, возможно, столкнется с существенными штрафами. Об этом пишет БНК.
На прошедшей неделе сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми было зафиксировано девять нарушений, связанных с оборотом оружия. За этот период было изъято семь единиц охотничьего оружия.
На одном из таких случаев установлено, что житель Инты по неосторожности утратил своё оружие. Охотник не позаботился о надежном креплении ружья к своему рюкзаку, что в конечном итоге привело к его потере при передвижении по лесу. По факту данного происшествия в отношении потерпевшего был составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до десяти тысяч рублей, а в худшем случае — лишение права приобретения оружия сроком до трёх лет.
Управление Росгвардии по Республике Коми настоятельно напоминает всем владельцам оружия о необходимости соблюдать правила сохранности при его перевозке и транспортировании. Потерянное оружие, оказавшееся в руках посторонних лиц, может стать инструментом совершения противоправных действий и привести к тяжким последствиям. Важно всегда быть внимательным и ответственным, чтобы предотвратить подобные инциденты и обеспечить безопасность окружающих.