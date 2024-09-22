Осенний сюрприз от РЖД: теперь в поездах нельзя делать это — как будут ездить пассажиры

С наступлением осени, когда многие россияне продолжают свои путешествия по стране, стоит обратить внимание на правила, введённые осенью прошлого года, которые сохраняют актуальность и в 2024 году, сообщает источник Новые правила для пассажиров поездов

Одно из главных изменений касается использования нижних полок для тех, кто приобрёл билеты на верхние места. Теперь каждый пассажир обязан оставаться на своём месте, но для удобства предусмотрены временные промежутки, когда можно воспользоваться нижними полками:

- С 7:00 до 10:00 — для утреннего перекуса

- С 12:00 до 15:00 — для обеда

- С 19:00 до 21:00 — для вечернего перекуса

Эти меры были введены в ответ на жалобы пассажиров верхних полок, которые не имели возможности комфортно принимать пищу.

Ограничения на использование гаджетов

Введены новые правила по использованию электронных устройств в поездах. Пассажиры не могут громко слушать музыку или использовать гаджеты на максимальной громкости. Также запрещены музыкальные репетиции, что способствует созданию комфортной атмосферы для всех.

Рекомендации по покупке билетов

Чтобы избежать трудностей с покупкой билетов на летние маршруты, рекомендуется приобретать их заранее. Билеты можно купить за 90 дней до отправления поезда. Задержка с покупкой может привести к нехватке мест и необходимости отмены поездки.

Дополнительные ограничения

Существуют и другие ограничения, действующие на поездах РЖД: