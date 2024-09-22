В Коми наступил сезон дождей

Ухтинцев и сыктывкарцев ждут дожди. В некоторых районах Коми уже выпал снег. Об этом сообщает ЦГМС региона.

23 сентября 2024 года в Коми прогнозируется облачная с прояснениями погода. В центральных и северных районах региона пройдут небольшие дожди, местами осадки будут умеренные. На юге Коми преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать скорости 15-17 метров в секунду. В отдельных районах ожидается дождь со снегом.