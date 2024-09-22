В Коми наступил сезон дождей
- 21:45 22 сентября
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- Анастасия Амелькина
Ухтинцев и сыктывкарцев ждут дожди. В некоторых районах Коми уже выпал снег. Об этом сообщает ЦГМС региона.
23 сентября 2024 года в Коми прогнозируется облачная с прояснениями погода. В центральных и северных районах региона пройдут небольшие дожди, местами осадки будут умеренные. На юге Коми преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать скорости 15-17 метров в секунду. В отдельных районах ожидается дождь со снегом.
Температура воздуха днём сохраняется в районе+4…+9 градусов, как и в выходные дни. Ночью столбик термометра опустится до 0…+5°С.
В Сыктывкаре 23 сентября 2024 года синоптики обещают облачность с прояснениями. Ночью осадков не ожидается. Днём в городе пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём становится остаётся в районе +6…+8°C, ночью снизится до +2…+4 градусов. Ожидается западный ветер 7-12 метров в секунду. Умеренный дождь в тёмное время суток ждёт жителей Ухты, Печоры, Воркуты, Инты, Усинска, Усть-Цильмы и Вуктыла. В Объячево преимущественно без осадков.