В Коми с начала года произошло 53 случая наезда автомобилей на пешеходов на "зебре"

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Госавтоинспекция Коми напомнила водителям о важности остановки перед пешеходными переходами. Об этом пишет БНК. С начала 2024 года произошло 136 аварий, в результате которых пострадали пешеходы. Более трети из этих аварий (53) произошли на пешеходных переходах из-за того, что водители не уступили дорогу.

В целом, в Коми с начала 2024 года зарегистрировано 136 ДТП с участием пешеходов. В результате шесть человек погибли и 137 получили травмы. Только за последние два дня произошло три таких аварии: один человек погиб, трое получили травмы.

Основными причинами этих аварий являются такие факторы:

водители не пропустили пешеходов на переходах;

превышение скорости;

невнимательность водителей.