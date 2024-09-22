В Коми с начала года произошло 53 случая наезда автомобилей на пешеходов на "зебре"
- 20:45 22 сентября
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- Анастасия Амелькина
Госавтоинспекция Коми напомнила водителям о важности остановки перед пешеходными переходами. Об этом пишет БНК.
С начала 2024 года произошло 136 аварий, в результате которых пострадали пешеходы. Более трети из этих аварий (53) произошли на пешеходных переходах из-за того, что водители не уступили дорогу.
В целом, в Коми с начала 2024 года зарегистрировано 136 ДТП с участием пешеходов. В результате шесть человек погибли и 137 получили травмы. Только за последние два дня произошло три таких аварии: один человек погиб, трое получили травмы.
Основными причинами этих аварий являются такие факторы:
- водители не пропустили пешеходов на переходах;
- превышение скорости;
- невнимательность водителей.
Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны уступать дорогу пешеходам при приближении к нерегулируемому переходу и при повороте или развороте на перекрестках. Это касается также выезда из дворов и прилегающих территорий. Подъезжая к переходу, важно заранее снижать скорость и быть готовыми остановиться, чтобы пропустить пешеходов.