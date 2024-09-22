Сыктывкарцы смогут получить бесплатную консультацию в день оказания бесплатной юридической помощи

Фото из архива Pro Города

27 сентября в Сыктывкаре состоится Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает администрация главы Коми. Это событие предоставляет уникальную возможность всем жителям города получить квалифицированные юридические консультации совершенно бесплатно. В течение дня специалисты в области права будут предоставлять консультации по самым разным юридическим вопросам и помогать решать сложные правовые ситуации.

Желающие получить бесплатную юридическую помощь могут обратиться к юристам на одной из следующих площадок:

На улице Интернациональной, в доме номер 108, двери будут открыты для посетителей с 12:00 до 18:00 без обеденного перерыва. Предварительная запись осуществляется по телефону +7 (912) 862-98-029.

Юридическая клиника, расположенная в ГОУВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», находится на улице Коммунистической, дом 11, в кабинете 202. Здесь юристы будут консультировать с 13:30 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Записаться на консультацию можно по номеру телефона +7 (904) 203-85-72.