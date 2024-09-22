Сыктывкарцы смогут получить бесплатную консультацию в день оказания бесплатной юридической помощи
- 20:15 22 сентября
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- Анастасия Амелькина
27 сентября в Сыктывкаре состоится Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает администрация главы Коми.
Это событие предоставляет уникальную возможность всем жителям города получить квалифицированные юридические консультации совершенно бесплатно. В течение дня специалисты в области права будут предоставлять консультации по самым разным юридическим вопросам и помогать решать сложные правовые ситуации.
Желающие получить бесплатную юридическую помощь могут обратиться к юристам на одной из следующих площадок:
На улице Интернациональной, в доме номер 108, двери будут открыты для посетителей с 12:00 до 18:00 без обеденного перерыва. Предварительная запись осуществляется по телефону +7 (912) 862-98-029.
Юридическая клиника, расположенная в ГОУВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», находится на улице Коммунистической, дом 11, в кабинете 202. Здесь юристы будут консультировать с 13:30 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Записаться на консультацию можно по номеру телефона +7 (904) 203-85-72.
Юридическая клиника ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет», также расположенная на улице Коммунистической, дом 25, в кабинете 235, будет работать по аналогичному графику — с 13:30 до 17:00, с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00. Контактный телефон для записи: +7 (900) 982-31-77.