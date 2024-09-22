В 2024 году в Коми построили 13 ФАПов
- 19:00 22 сентября
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- Анастасия Амелькина
В удалённых сёлах Прилузского района, Черёмуховке и Мутнице, на этой неделе были торжественно открыты новые фельдшерско-акушерские пункты. Об этом пишет глава Коми.
Эти современные медицинские учреждения созданы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и теперь предоставляют жителям доступ к качественной медицинской помощи в комфортных условиях. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в этом году в Республике Коми построено уже 13 таких пунктов.
Предусмотрено, что в следующем году на региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения будут выделены дополнительные ресурсы для строительства ещё 30 ФАПов и двух амбулаторий. Таким образом, охват населения медицинской помощью в сельских и отдалённых районах будет значительно расширен.
Кроме строительства новых медицинских объектов, активно решается и вопрос кадрового обеспечения. Чтобы мотивировать и привлечь медицинский персонал в сельскую местность, реализуются меры поддержки, одна из которых – это предоставление благоустроенных домов, построенных под ключ специально для сотрудников медицинских учреждений. Эти современные и удобные жилые помещения призваны создать комфортные условия для жизни и работы медицинских специалистов, что, в свою очередь, способствует улучшению качества медицинского обслуживания сельского населения.