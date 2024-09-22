В 2024 году в Коми построили 13 ФАПов

В удалённых сёлах Прилузского района, Черёмуховке и Мутнице, на этой неделе были торжественно открыты новые фельдшерско-акушерские пункты. Об этом пишет глава Коми.

Эти современные медицинские учреждения созданы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и теперь предоставляют жителям доступ к качественной медицинской помощи в комфортных условиях. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в этом году в Республике Коми построено уже 13 таких пунктов.