В Коми Audi оказалась в кювете после наезда на пешехода

В Коми водитель сбил пешехода, а после улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Республике Коми, дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Микунь Усть-Вымского района 21 сентября около 18:30. Как следует из ведомственных данных, молодой водитель 2004 года рождения, находился за рулем автомобиля марки Audi 80 и следовал по улице Пионерской. На участке дороги напротив дома №62 произошло столкновение с пешеходом 2002 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения с пешеходом, иномарка съехала с дороги и оказалась в кювете, где автомобиль перевернулся.