В Коми Audi оказалась в кювете после наезда на пешехода
- 16:30 22 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Коми водитель сбил пешехода, а после улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД региона.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Республике Коми, дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Микунь Усть-Вымского района 21 сентября около 18:30. Как следует из ведомственных данных, молодой водитель 2004 года рождения, находился за рулем автомобиля марки Audi 80 и следовал по улице Пионерской. На участке дороги напротив дома №62 произошло столкновение с пешеходом 2002 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения с пешеходом, иномарка съехала с дороги и оказалась в кювете, где автомобиль перевернулся.
В результате аварии пешеход получил серьезные травмы. По медицинским данным, у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого предплечья и множественные ссадины. Вследствие этих повреждений он был госпитализирован.
Известно, что у водителя стаж вождения составляет менее одного года — его водительское удостоверение датируется 2022 годом.