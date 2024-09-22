Сыктывкарец насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

В Сыктывкаре неопытный водитель сбил двух пешеходов. Один из мужчин скончался в больнице. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

21 сентября 2024 года на Коммунистической улице столицы региона произошло смертельное ДТП. Около 21:25 18-летний водитель Lada Granta ехал в сторону Октябрьского проспекта. На пешеходном переходе у дома 28 на Коммунистической улице молодой человек сбил двух мужчин.