Сыктывкарец насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
- 16:00 22 сентября
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре неопытный водитель сбил двух пешеходов. Один из мужчин скончался в больнице. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
21 сентября 2024 года на Коммунистической улице столицы региона произошло смертельное ДТП. Около 21:25 18-летний водитель Lada Granta ехал в сторону Октябрьского проспекта. На пешеходном переходе у дома 28 на Коммунистической улице молодой человек сбил двух мужчин.
Один из пострадавших 1979 года рождения получил сочетанную автотравму. Сейчас он находится в больнице.
Второй пешеход получил черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, ушибы головного мозга тяжелой степени. В 23:54 сыктывкарец скончался от полученных травм в больнице. Личность мужчины устанавливают, приблизительный возраст – около 40 лет.
Водитель «Лады» 2006 года рождения получил права в июне 2024 года. Во время происшествия был трезвым.
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