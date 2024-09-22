Закинула лист герани под холодильник — и бед не знаю: вот к чему это привело — все домашние вздохнули свободно

Герань — неприхотливое домашнее растение, которое полюбилось цветоводам за нарядный внешний вид и приятный аромат. Осенью и весной герань принято обрезать для формирования красивого кустика. Не спешите выбрасывать листья и веточки — это настоящая-палочка выручалочка для хозяек.

Дело в том, что насыщенный, объемный, терпкий аромат герани с легкими нотками мяты невыносим для многих насекомых-вредителей. При этом запах листики сохраняют даже в засушенном виде.