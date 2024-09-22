"С сегодняшнего дня – запрещено": пенсионеров, доживших до 60 лет, ждет сюрприз

Пенсионерам рассказали о новой мере запрета, которая будет действовать для граждан от 60 лет и старше. Исполнять ее начали многие российские банки. И делают они это для того, чтобы защитить пожилых людей от посягательства на их пенсии. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, новые меры начали поступать в отношении пенсионеров от финансовых учреждений. Речь идет о ситуациях, когда пенсионер становится жертвой мошенничества.