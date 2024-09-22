Снег нагрянет неожиданно рано: синоптики назвали точную дату старта зимы

Прорыв в современной метеорологии: благодаря передовым методам прогнозирования, синоптики смогли назвать точную дату первого снегопада в этом году. Эта новость удивила многих, так как, по прогнозам, зима наступит гораздо раньше, чем обычно.

По данным метеорологов, первый снег выпадет уже в конце октября. Для получения такого точного прогноза специалисты использовали комплексный подход, включающий следующие элементы: Анализ данных метеостанций Спутниковые наблюдения Информацию с наземных постов Сложные алгоритмы и модели