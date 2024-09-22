Волонтеры Коми рассказали, как искали в лесу женщину с деменцией

Когда начинается сезон сбора грибов и ягод, в «ЛизаАлерт» поступает много заявок на поиск пропавших людей. В Коми это случается несколько раз за день. Одной из таких историй поисковики поделились в соцсетях, сообщает БНК.

29 августа 2024 года добровольцы «ЛизаАлерт» успешно завершили поиски в селе Лэзым Сыктывдинского района. Возвращаясь домой, они получили новый вызов: пропала пожилая женщина с деменцией. Оказалось, что бабушка уже не раз терялась и ее находили и поисковики, и полиция. На этот раз она отвлеклась и исчезла во время сбора шиповника.