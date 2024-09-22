Волонтеры Коми рассказали, как искали в лесу женщину с деменцией
- 12:45 22 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Когда начинается сезон сбора грибов и ягод, в «ЛизаАлерт» поступает много заявок на поиск пропавших людей. В Коми это случается несколько раз за день. Одной из таких историй поисковики поделились в соцсетях, сообщает БНК.
29 августа 2024 года добровольцы «ЛизаАлерт» успешно завершили поиски в селе Лэзым Сыктывдинского района. Возвращаясь домой, они получили новый вызов: пропала пожилая женщина с деменцией. Оказалось, что бабушка уже не раз терялась и ее находили и поисковики, и полиция. На этот раз она отвлеклась и исчезла во время сбора шиповника.
Место, где пропала женщина, было опасным из-за воды и болот. Не раздумывая, добровольцы залили кипяток в термосы и отправились на новый поиск. К тому времени на месте уже работали полиция, спасатели и кинолог. Муж пропавшей сильно переживал, ведь становилось темно. Людям с проблемами памяти особенно трудно ориентироваться в таких условиях.
На месте поиска все действовали по отработанному плану. Одни регистрировали прибывших и составляли группы, другие готовили карты навигаторов и организовывали связь. Координатор взаимодействовал со службами и раздавал задачи.
Когда одна из поисковых групп отправилась в самую дальнюю точку, они нашли на дороге черную сумку и белый пакет — такие были у пропавшей бабушки. Координатор попросил их громко позвать бабушку в этом районе. В 23:05 группа радостно сообщила: бабушка найдена, жива! Ее вывели из леса и вернули мужу.