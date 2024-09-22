В Коми программа переселения 2019-2025 год подходит к концу

Глава Корткеросского района сообщил жителям, что программа переселения 2019-2025 годов подходит к завершению. Согласно решению Правительства Коми о досрочном завершении, строительство домов будет завершено на год раньше — к концу 2024 года.

Уже в этом году построены и приняты Госстройнадзором три многоквартирных дома в Корткеросе, в которых 92 квартиры. Два дома блокированной застройки построены и приняты в Приозерном и Позтыкеросе. В них получат квартиры восемь семей.