В Коми программа переселения 2019-2025 год подходит к концу
- 11:45 22 сентября
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- Анастасия Амелькина
Глава Корткеросского района сообщил жителям, что программа переселения 2019-2025 годов подходит к завершению. Согласно решению Правительства Коми о досрочном завершении, строительство домов будет завершено на год раньше — к концу 2024 года.
Уже в этом году построены и приняты Госстройнадзором три многоквартирных дома в Корткеросе, в которых 92 квартиры. Два дома блокированной застройки построены и приняты в Приозерном и Позтыкеросе. В них получат квартиры восемь семей.
В октябре планируется завершить и передать в муниципалитет ещё 28 жилых помещений в двух многоквартирных домах в Сторожевске и п.Визябож. Завершено строительство и принято два дома блокированной застройки в Мордино, три дополнительных дома ожидаются в октябре. В итоге 28 семей в Мордино отпразднуют новоселье.
Все дома построены из кирпича с утеплителем и вентилируемым фасадом. Отопление в основном с помощью электрообогревателей, водопровод и канализация — автономные. Дома теплые и уютные. Заселение всех домов завершится до конца 2024 года.
Весной этого года в Подтыбке были сданы и заселены семь домов блокированной застройки из клееного бруса. Глава администрации Корткеросского района призвал будущих жильцов бережно относиться к имуществу, правильно пользоваться оборудованием и соблюдать правила, чтобы квартиры служили долго.