В Коми направят дополнительные средства на оплату труда

Фото из архива Pro Города

В Республике Коми будут выделены дополнительные средства для повышения уровня оплаты труда. Об этом информирует администрация Главы региона. Это стало возможным благодаря значительному увеличению доходов республиканского бюджета, которое составило внушительные 6,9 миллиарда рублей. Основными источниками этого роста стали увеличение прогнозируемых поступлений от налогов и неналоговых доходов.

Из общего объема дополнительного финансирования 2,8 миллиарда рублей планируется направить на увеличение заработных плат для определенных категорий работников. Такой шаг обусловлен ростом прогнозных значений среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе и увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) начиная с 1 января 2024 года.

Эти дополнительные средства будут переданы местным бюджетам, что позволит муниципальным образованиям улучшить материальное положение своих сотрудников. Повышение зарплат станет важным шагом на пути к улучшению социальной стабильности и благосостояния жителей Коми, а также повысит привлекательность работы в государственных и муниципальных учреждениях.

Кроме того, увеличение доходов и последующее распределение денежных средств демонстрируют эффективную работу региональных властей по управлению финансовыми ресурсами, а также их стремление поддерживать экономическое развитие и социальное обеспечение на высоком уровне.