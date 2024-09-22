Чемпионат по сбору грибов сделают новым брендом Коми

Чемпионат по сбору грибов станет новым символом Коми. За два часа участники конкурса собрали 110 кг грибов и убрали мусор в лесу. Об этом пишет БНК.

20 сентября около поселка Ясныг в Сыктывдинском районе прошел чемпионат по сбору грибов "Грибной охотник". 150 участников, разделенные на 50 команд, собрали 110 кг грибов. Кроме того, они помогли очистить лес от мусора. Глава Республики Владимир Уйба поделился результатами в соцсетях.

В семейном конкурсе лучшие результаты показали:

Семья Трофимовых — 6,245 кг,

Семья Машкалевых — 6,032 кг,

Семья Владимировых — 4,140 кг.

В конкурсе трудовых коллективов победили:

Коллектив АО "ВоркутаУголь" — 10,145 кг,

Сотрудники Центра поддержки развития экономики Коми — 8,565 кг,

Представители спортшколы №1 — 8,340 кг.

Самым большим грибом стал белый гриб весом 700 г, найденный командой центра допобразования Прилузского района.

Все победители получили награды, а самые удачливые — дополнительные призы из лотереи. Организатором чемпионата выступило Минприроды Коми при поддержке спонсоров.