Коми накрыли дожди и сильный ветер

В Коми ожидается дождь со снегом. Поднимется сильный ветер. Об этом информирует ЦГМС региона.

На 22 сентября 2024 года в Коми прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ветер будет западный 8-13 метров в секунду, утром и днём местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Небольшой дождь, местами умеренный пройдёт в регионе. В отдельных районах выпадет снег.