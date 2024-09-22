Коми накрыли дожди и сильный ветер
- 06:30 22 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Коми ожидается дождь со снегом. Поднимется сильный ветер. Об этом информирует ЦГМС региона.
На 22 сентября 2024 года в Коми прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ветер будет западный 8-13 метров в секунду, утром и днём местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Небольшой дождь, местами умеренный пройдёт в регионе. В отдельных районах выпадет снег.
Температура воздуха днём сохраняется в районе+4…+9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 0…+5°С.
В Сыктывкаре 22 сентября 2024 года синоптики обещают облачность с прояснениями. Временами в городе пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём становится ниже: до +6…+8°C, ночью снизится до +2…+4 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер 8-13 метров в секунду. Жителей Печоры, Вуктыла, Усинска и Усть-Цильмы также ждет дождливая погода. Небольшие осадки выпадут в Ухте, Воркуте, Троицко-Печорске, Инте и Объячево.