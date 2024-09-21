Чернышов призвал развивать аналоги YouTube в России
- 20:15 21 сентября
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- Анастасия Амелькина
Российские власти стремятся к созданию благоприятных условий для развития отечественных интернет-платформ, которые смогут эффективно конкурировать с мировыми гигантами и предоставлять населению более широкие возможности для общения и обмена информацией.
Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации, Борис Чернышов, представляющий Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), выразил мнение о необходимости развития российских аналогов видеохостинга YouTube. В интервью РИА Новости он подчеркнул важность создания альтернативных платформ, чтобы у граждан была возможность выбора.
"Безусловно, YouTube пользуется огромной популярностью по всему миру, включая Россию. Однако, учитывая текущую динамику и тенденции, очень важно, чтобы мы быстро разрабатывали и внедряли собственные аналоги. Это позволит обеспечить нашим гражданам достойную альтернативу в случае необходимости", - заявил Чернышов.
По мнению вице-спикера, в идеальных условиях все социальные сети и видеохостинги должны работать открыто и без ограничений. Тем не менее, он подчеркнул, что если какая-либо из платформ отказывается соблюдать правила, установленные законодательством, пользователям нужно предоставить возможность плавного перехода на другие ресурсы, которые будут соответствовать требованиям.
Чернышов также отметил, что информация, распространяемая в некоторых Telegram-каналах о его якобы поддержке блокировки YouTube, не соответствует действительности. "Это чистый фейк", - подчеркнул он. По словам депутата, его позиция заключается не в поддержке блокировки, а в том, что современные платформы не должны сознательно и систематически нарушать законы России.
Чернышов убеждён, что стратегическое развитие собственных видеохостингов и социальных сетей является приоритетной задачей. Это не только обеспечит информационную безопасность страны, но и создаст конкурентную среду, способствующую улучшению качества услуг и защиты личных данных пользователей.