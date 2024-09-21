Чернышов призвал развивать аналоги YouTube в России

Российские власти стремятся к созданию благоприятных условий для развития отечественных интернет-платформ, которые смогут эффективно конкурировать с мировыми гигантами и предоставлять населению более широкие возможности для общения и обмена информацией.

Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации, Борис Чернышов, представляющий Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), выразил мнение о необходимости развития российских аналогов видеохостинга YouTube. В интервью РИА Новости он подчеркнул важность создания альтернативных платформ, чтобы у граждан была возможность выбора.