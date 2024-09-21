Жителей и гостей Коми приглашают на курсы национального языка

Миннац Коми приглашает на курсы коми языка. Об этом пишет администрация главы региона.

Министерство национальной политики Республики Коми приглашает всех желающих на курсы по изучению коми языка. Данный образовательный проект, начавшийся в 2005 году, уже на протяжении почти двух десятилетий успешно помогает освоить коми язык. За это время более тысячи человек прошли обучение по программам «Начальный курс коми языка» и «Коми язык для продолжающих», что говорит о его эффективности и востребованности.