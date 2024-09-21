Главный врач Республиканской инфекционной больницы получил орден Морозова

Торжественное мероприятие совпало с особенной датой — 70-летием Владимира Викторовича Каткова. Свой юбилей он отмечал, как и последние несколько десятков лет, на своём рабочем месте, продолжая свою миссию в области здравоохранения.

Вся жизнь и профессиональная карьера Владимира Викторовича Каткова неразрывно связаны с медициной. Его путь начинался с должности обычного врача, где он показал не только профессионализм, но и трудолюбие. Вскоре его признали и назначили руководителем отделения. После этого Владимир Викторович работал на протяжении 10 лет заместителем главного врача по лечебной работе. Его успехи и преданность профессии привели к тому, что в 2008 году он был назначен главным врачом инфекционной больницы.