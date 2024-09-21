Главный врач Республиканской инфекционной больницы получил орден Морозова
- 21 сентября 21:45
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- Анастасия Амелькина
Владимир Уйба вручил орден имени И.П. Морозова главному врачу Республиканской инфекционной больницы Владимиру Каткову. Об этом сообщает администрация главы Коми.
Торжественное мероприятие совпало с особенной датой — 70-летием Владимира Викторовича Каткова. Свой юбилей он отмечал, как и последние несколько десятков лет, на своём рабочем месте, продолжая свою миссию в области здравоохранения.
Вся жизнь и профессиональная карьера Владимира Викторовича Каткова неразрывно связаны с медициной. Его путь начинался с должности обычного врача, где он показал не только профессионализм, но и трудолюбие. Вскоре его признали и назначили руководителем отделения. После этого Владимир Викторович работал на протяжении 10 лет заместителем главного врача по лечебной работе. Его успехи и преданность профессии привели к тому, что в 2008 году он был назначен главным врачом инфекционной больницы.
Сегодня, помимо своей основной должности, Владимир Викторович активно занимается преподавательской деятельностью в Медицинском институте, передавая свои знания и опыт молодому поколению медиков.
За годы своей плодотворной работы Владимир Викторович получил множество почётных грамот и благодарностей. Его вклад в развитие медицины отмечен высоким званием заслуженного работника Республики Коми. Его достижения и преданность профессии внушают уважение и становятся примером для коллег и учеников.