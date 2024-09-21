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Главный врач Республиканской инфекционной больницы получил орден Морозова

Главный врач Республиканской инфекционной больницы получил орден МорозоваФото администрации Главы Республики Коми

Владимир Уйба вручил орден имени И.П. Морозова главному врачу Республиканской инфекционной больницы Владимиру Каткову. Об этом сообщает администрация главы Коми.

Торжественное мероприятие совпало с особенной датой — 70-летием Владимира Викторовича Каткова. Свой юбилей он отмечал, как и последние несколько десятков лет, на своём рабочем месте, продолжая свою миссию в области здравоохранения.

Вся жизнь и профессиональная карьера Владимира Викторовича Каткова неразрывно связаны с медициной. Его путь начинался с должности обычного врача, где он показал не только профессионализм, но и трудолюбие. Вскоре его признали и назначили руководителем отделения. После этого Владимир Викторович работал на протяжении 10 лет заместителем главного врача по лечебной работе. Его успехи и преданность профессии привели к тому, что в 2008 году он был назначен главным врачом инфекционной больницы.

Сегодня, помимо своей основной должности, Владимир Викторович активно занимается преподавательской деятельностью в Медицинском институте, передавая свои знания и опыт молодому поколению медиков.

За годы своей плодотворной работы Владимир Викторович получил множество почётных грамот и благодарностей. Его вклад в развитие медицины отмечен высоким званием заслуженного работника Республики Коми. Его достижения и преданность профессии внушают уважение и становятся примером для коллег и учеников.

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