Ученые Коми предлагают ввести запреты в местах обитания благородной бабочки

Фото из архива Pro Города

Ученые Коми предлагают ввести запреты в местах обитания благородной бабочки. Об этом пишет БНК. Проезд гусеничной техники в бесснежный период по тундре, прогон и перевыпас оленей, туристические маршруты по местам обитания редкой бабочки Issoria eugenia и коммерческий вылов взрослых особей могут стать причиной ее исчезновения. Об этом предупреждают ученые Института биологии Коми.

В августе специалисты Института биологии Коми научного центра выполнили мониторинговые экологические исследования в окрестностях заказника «Оченырд» в районе слияния рек Большая и Малая Кара. В ходе исследования была обнаружена крупная популяционная группировка охраняемого в республике вида бабочек – перламутровки благородной – Issoria eugenia. Этот вид занесен в региональную Красную книгу. Видовое название этого представителя рода перламутровка происходит от латинского слова еugenia – благородная, что, очевидно, призвано подчеркнуть эффектный рисунок на нижней стороне задних крыльев бабочек, сообщается в материале на сайте Коми научного центра.

Бабочка дает одно поколение в год. Взрослые особи летают с начала июля до начала августа. Самки откладывают яйца по одному на листья и черешки кормовых растений фиалки двухцветковой (Viola biflora). Эмбриональный период длится от 7 до 12 дней. Гусеницы зимуют в подстилке, перелиняв трижды. Куколки висят на стеблях крупных трав, веточках кустарников и кустарничков.

В Приуралье и на Полярном Урале Issoria eugenia – обычный, местами многочисленный вид, на западе Большеземельской тундры, на Приполярном и Северном Урале встречается реже и в меньшей численности. Однако из-за антропогенных нарушений численность перламутровки благородной может резко сократиться, считают ученые.