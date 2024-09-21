Коми вошла в число регионов, чей опыт признан на уровне России лучшим по практике инициативного бюджетирования
- 23:20 21 сентября
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- Анастасия Амелькина
Коми снова вошла в список регионов России с лучшими практиками инициативного бюджетирования. Об этом пишет Владимир Уйба.
Это произошло благодаря тому, что здесь разработали уникальный способ реализации идей жителей. Идеи упаковывает в официальные документы Проектный центр, а специалисты администраций на местах помогают с их претворением.
В Коми работает портал «Инициативное бюджетирование», который обрёл популярность среди местных жителей. С помощью бюджета региона власти улучшают жизнь в городах и сёлах, делая их более уютными и комфортными. Важнее всего то, что такое участие сплачивает население и улучшает доверие к власти.
Проект «Народный бюджет Коми» стал узнаваемым брендом, как и смежные проекты «Народные инициативы» и «Инициативные проекты». Тематика охватывает девять министерств и 11 госпрограмм, включая культуру, дороги, спорт, благоустройство, образование и другие.
Особое внимание уделяется доходо-генерирующим проектам, которые поддерживают агропромышленный комплекс и предпринимательство. В прошлом году начали поддерживать инициативы по торговле в труднодоступных и отдалённых поселениях.
Успех остался за народными собраниями, где активные жители обсуждают и выбирают наиболее важные идеи. В 2023 году прошло около 500 таких собраний, в которых участвовали около 25 тысяч человек. В результате было отобрано и реализовано 320 проектов из более чем тысячи предложений.
Комиссии из активных жителей, действующие при местных администрациях, играют ключевую роль в этом процессе. С 2016 года проект «Народный бюджет» прогрессирует: количество направлений выросло с 6 до 13, максимальные субсидии – с 300 тысяч до 2 миллионов рублей, количество проектов – со 143 до 392, финансирование – с 58 миллионов до 385 миллионов рублей.
В 2023 году в рамках проекта улучшили условия жизни в 187 населённых пунктах, а за всё время существования программы охвачено 445 территориальных единиц, где проживает более 92% населения Коми.