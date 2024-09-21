Коми вошла в число регионов, чей опыт признан на уровне России лучшим по практике инициативного бюджетирования

Фото со страницы Владимира Уйбы

Коми снова вошла в список регионов России с лучшими практиками инициативного бюджетирования. Об этом пишет Владимир Уйба. Это произошло благодаря тому, что здесь разработали уникальный способ реализации идей жителей. Идеи упаковывает в официальные документы Проектный центр, а специалисты администраций на местах помогают с их претворением.

В Коми работает портал «Инициативное бюджетирование», который обрёл популярность среди местных жителей. С помощью бюджета региона власти улучшают жизнь в городах и сёлах, делая их более уютными и комфортными. Важнее всего то, что такое участие сплачивает население и улучшает доверие к власти.

Проект «Народный бюджет Коми» стал узнаваемым брендом, как и смежные проекты «Народные инициативы» и «Инициативные проекты». Тематика охватывает девять министерств и 11 госпрограмм, включая культуру, дороги, спорт, благоустройство, образование и другие.

Особое внимание уделяется доходо-генерирующим проектам, которые поддерживают агропромышленный комплекс и предпринимательство. В прошлом году начали поддерживать инициативы по торговле в труднодоступных и отдалённых поселениях.

Успех остался за народными собраниями, где активные жители обсуждают и выбирают наиболее важные идеи. В 2023 году прошло около 500 таких собраний, в которых участвовали около 25 тысяч человек. В результате было отобрано и реализовано 320 проектов из более чем тысячи предложений.

Комиссии из активных жителей, действующие при местных администрациях, играют ключевую роль в этом процессе. С 2016 года проект «Народный бюджет» прогрессирует: количество направлений выросло с 6 до 13, максимальные субсидии – с 300 тысяч до 2 миллионов рублей, количество проектов – со 143 до 392, финансирование – с 58 миллионов до 385 миллионов рублей.