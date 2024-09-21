В Коми сотрудники полиции проверили свою ловкость, силу и выносливость

Личный состав МВД Ухты во главе с руководством продемонстрировали отличную физическую подготовку в рамках сдачи норм ГТО. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Полицейские регулярно проходят тесты по физической и боевой подготовке, а также выполняют нормы Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), что помогает им следить за своей физической формой и здоровьем. Недавно сотрудники ОМВД России в Ухте под руководством начальства успешно сдали все нормативы ГТО, подтвердив отличную физическую подготовку.