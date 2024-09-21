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В Коми сотрудники полиции проверили свою ловкость, силу и выносливость

В Коми сотрудники полиции проверили свою ловкость, силу и выносливостьПресс-служба МВД Коми

Личный состав МВД Ухты во главе с руководством продемонстрировали отличную физическую подготовку в рамках сдачи норм ГТО. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Полицейские регулярно проходят тесты по физической и боевой подготовке, а также выполняют нормы Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), что помогает им следить за своей физической формой и здоровьем. Недавно сотрудники ОМВД России в Ухте под руководством начальства успешно сдали все нормативы ГТО, подтвердив отличную физическую подготовку.

В испытаниях на ловкость, силу и выносливость участвовали 68 сотрудников полиции. Они быстро и энергично справились с такими заданиями, как подтягивание на перекладине, отжимания, наклоны, поднимание туловища, прыжки в длину, рывок гири и бег на разные дистанции.

Лучшие результаты показали 20 полицейских, которые претендуют на золотой значок ГТО.

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