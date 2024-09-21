Делегация из Коми приняла участие в X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Фото со страницы Владимира Уйбы

Делегация из Коми поучаствовала в X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба. На форуме собрались более 1300 представителей из 80 стран и 6 международных организаций. Форум был посвящен председательству России в БРИКС и СНГ. Обсуждались перспективы международного культурного сотрудничества, а также проводились деловые мероприятия по 10 тематическим секциям.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума. Он подчеркнул, что культура играет важную роль в развитии страны: строятся и ремонтируются музеи, театры, библиотеки, возрождаются храмы, реконструируются общественные пространства.

В Коми направляют средства на обновление культурных объектов, уточнил Владимир Уйба. Построены 8 социокультурных центров, включающих дома культуры, школы искусств и кружки. Капитально отремонтированы 13 культурных учреждений, и еще работы завершатся до конца года в четырех зданиях.