В Сыктывкаре запустили проект «Театр, молодость, творчество – поколение будущего»
- 17:30 21 сентября
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- Анастасия Амелькина
Глава Коми Владимир Уйба объявил о старте нового культурного проекта «Театр, молодость, творчество – поколение будущего», инициированного Академическим театром оперы и балета Республики. Об этом пишет Минкульт региона.
20 сентября ознаменовалось подписанием важного соглашения между театром и Сыктывкарским государственным университетом имени Питирима Сорокина, а также первым вдохновляющим представлением, которое дало старт инициативе и подчеркнуло её значимость.
Проект ставит перед собой высокую цель – привлечь молодое поколение в мир театрального искусства, открывая перед ними богатство и разнообразие спектаклей. Особый акцент будет сделан на тщательном подборе репертуара, включающего в себя как русскую, так и западноевропейскую оперу, классический и современный балет, а также концерты классической музыки, которые позволят зрителям наслаждаться выдающимися произведениями искусства.
Студенты университета станут свидетелями пяти тщательно подготовленных спектаклей и специальных программ, призванных не только обогащать их культурный кругозор, но и вдохновлять на творческое самовыражение. Этот проект обещает стать важным шагом в формировании культурного пространства региона, задействуя молодёжь и предоставляя ей возможность прикоснуться к великому миру театра.