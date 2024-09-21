В Сыктывкаре запустили проект «Театр, молодость, творчество – поколение будущего»

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Глава Коми Владимир Уйба объявил о старте нового культурного проекта «Театр, молодость, творчество – поколение будущего», инициированного Академическим театром оперы и балета Республики. Об этом пишет Минкульт региона. 20 сентября ознаменовалось подписанием важного соглашения между театром и Сыктывкарским государственным университетом имени Питирима Сорокина, а также первым вдохновляющим представлением, которое дало старт инициативе и подчеркнуло её значимость.

Проект ставит перед собой высокую цель – привлечь молодое поколение в мир театрального искусства, открывая перед ними богатство и разнообразие спектаклей. Особый акцент будет сделан на тщательном подборе репертуара, включающего в себя как русскую, так и западноевропейскую оперу, классический и современный балет, а также концерты классической музыки, которые позволят зрителям наслаждаться выдающимися произведениями искусства.