В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации

В деле "Крокуса" фигурирует ЧОП и подрядчики. Об этом пишут РИА Новости. В деле, связанном с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл", упоминаются сотрудники частного охранного предприятия и подрядные организации, обслуживающие это место. РИА Новости передает, что в материалах дела фигурируют руководители и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи" и других подрядных организаций.

Уголовное дело связано с предоставлением услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к серьезным последствиям для здоровья и гибели людей. Дело объединили с расследованием теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус Сити Холле", но информации о подозреваемых или обвиняемых пока нет.

Трагедия в подмосковном Красногорске унесла жизни 145 человек. Преступники стреляли из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. В рамках расследования арестовали 12 человек. Четверым из них предъявили обвинения в организации теракта, остальные обвиняются в пособничестве.