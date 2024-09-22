Посадите свои семена правильно — и весной вас ждёт приятный сюрприз на грядке

С наступлением середины октября садоводы начинают посадку цветов и пряных трав в парники или открытый грунт. В это время также можно проводить посадку семян овощных культур под зиму. Правильная подготовка поможет не перепутать весной с сорняками посаженные осенью растения.

— Посадка семян в небольшие горшочки является эффективным методом, который позволяет различать всходы от сорняков. Этот способ — надежное решение для садоводов, стремящихся к здоровому и раннему урожаю весной.