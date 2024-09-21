Мошенники похитили у двух жителей Коми более 7 миллионов рублей
- 16:30 21 сентября
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- Анастасия Амелькина
Жители Коми перевели мошенникам миллионы рублей по разным причинам. О том как действовали аферисты сообщает пресс-служба МВД региона.
В отдел полиции Ухты обратился сотрудник местной компании с жалобой на кражу крупной суммы денег. Он рассказал, что месяц назад ему позвонил неизвестный и предложил заработать на инвестициях.
Этот человек пообещал высокий доход и успешные сделки. После согласия заявителя, незнакомец отправил ссылку на инвестиционную платформу и объяснил, как правильно «играть» на бирже. В течение месяца мужчина переводил деньги на свой «онлайн-счет» и «покупал ценные бумаги». Но когда он попытался вывести заработанное, его кошелек оказался пустым. Общая сумма потерь составила около 3,7 миллионов рублей.
Жителю Воркуты мошенники угрожали несанкционированными списаниями его сбережений и кредитом. Они убедили его перевести 700 тысяч рублей на «страховую» ячейку и оформить кредит на 2,7 миллиона рублей. Общий ущерб составил 3,4 миллиона.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». МВД по Республике Коми предупреждает: не переводите деньги на неизвестные сайты и счета. Перед тем, как инвестировать, изучите рынок, возможные риски и проконсультируйтесь с близкими и экспертами. Убедитесь, что участник рынка имеет лицензию и состоит в реестре Банка России.