Мошенники похитили у двух жителей Коми более 7 миллионов рублей

Фото из архива Pro Города

Жители Коми перевели мошенникам миллионы рублей по разным причинам. О том как действовали аферисты сообщает пресс-служба МВД региона. В отдел полиции Ухты обратился сотрудник местной компании с жалобой на кражу крупной суммы денег. Он рассказал, что месяц назад ему позвонил неизвестный и предложил заработать на инвестициях.

Этот человек пообещал высокий доход и успешные сделки. После согласия заявителя, незнакомец отправил ссылку на инвестиционную платформу и объяснил, как правильно «играть» на бирже. В течение месяца мужчина переводил деньги на свой «онлайн-счет» и «покупал ценные бумаги». Но когда он попытался вывести заработанное, его кошелек оказался пустым. Общая сумма потерь составила около 3,7 миллионов рублей.

Жителю Воркуты мошенники угрожали несанкционированными списаниями его сбережений и кредитом. Они убедили его перевести 700 тысяч рублей на «страховую» ячейку и оформить кредит на 2,7 миллиона рублей. Общий ущерб составил 3,4 миллиона.