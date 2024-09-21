Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные

По закону банки обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом существуют несколько критериев, на основании которых перевод может расцениваться как подозрительный.



«В рамках антиотмывочного закона финансовые организации должны обращать внимание на операции по списанию (и зачислению) средств на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и более 1 миллиона рублей в месяц — таковы рекомендации Центробанка России. Помимо рекомендаций ЦБ РФ, финансовые организации могут устанавливать собственные признаки подозрительных операций. Это означает, что сомнительным может быть признан, к примеру, перевод и на меньшую, чем 100 тысяч рублей в сутки, сумму», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.



Сумма перевода — не единственный признак, по которому банк определяет, является ли операция подозрительной. Финансовые организации учитывают еще ряд параметров, разработанных Центробанком РФ. Так, банк заинтересуется клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в сутки, имеет более десяти получателей — физических лиц в сутки и/или более 50 — в месяц, слишком быстро отправляет только что полученные средства (менее одной минуты между зачислением и переводом).



Кроме того, финансовые организации обращают внимание на карты, с которых осуществляется перевод. Так, под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг, обеспечивающих жизнедеятельность. Также подозрительной считается карта, по которой средний остаток денежных средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднедневного объема операций, пишет портал banki.ru.