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Воздушные котлеты: секрет профессиональных шефов — готовьте как в лучших ресторанах

Воздушные котлеты: секрет профессиональных шефов — готовьте как в лучших ресторанахfreepik.com

Котлеты — одно из самых простых блюд, но не всегда они получаются сочными и воздушными. Раскрою вам секрет, который узнала от профессионального шефа: с этой кулинарной хитростью ваши котлеты будут просто идеальны, пишет nord-news.ru.

Как приготовить воздушный фарш

Всё очень просто! Для того чтобы котлеты стали мягкими и воздушными, добавьте в прокрученный или порубленный фарш специальную смесь.

Ингредиенты для смеси:

  • Яйцо — 1 шт. на 500 г фарша
  • Лук — 2 головки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль и перец — по вкусу

Взбейте яйцо, лук, чеснок, соль и перец в блендере до воздушной массы (около 1-2 минут). Затем аккуратно перемешайте её с мясным фаршем. Эта воздушная смесь гарантирует, что котлеты всегда будут мягкими и нежными.

Теперь ваши котлеты смогут покорить любого гурмана!

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