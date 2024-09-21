Воздушные котлеты: секрет профессиональных шефов — готовьте как в лучших ресторанах

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Котлеты — одно из самых простых блюд, но не всегда они получаются сочными и воздушными. Раскрою вам секрет, который узнала от профессионального шефа: с этой кулинарной хитростью ваши котлеты будут просто идеальны, пишет nord-news.ru. Как приготовить воздушный фарш

Всё очень просто! Для того чтобы котлеты стали мягкими и воздушными, добавьте в прокрученный или порубленный фарш специальную смесь.

Ингредиенты для смеси:

Яйцо — 1 шт. на 500 г фарша

Лук — 2 головки

Чеснок — 2 зубчика

Соль и перец — по вкусу

Взбейте яйцо, лук, чеснок, соль и перец в блендере до воздушной массы (около 1-2 минут). Затем аккуратно перемешайте её с мясным фаршем. Эта воздушная смесь гарантирует, что котлеты всегда будут мягкими и нежными.