Воздушные котлеты: секрет профессиональных шефов — готовьте как в лучших ресторанах
- 17:00 21 сентября
- 12+
- Служба новостей
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Котлеты — одно из самых простых блюд, но не всегда они получаются сочными и воздушными. Раскрою вам секрет, который узнала от профессионального шефа: с этой кулинарной хитростью ваши котлеты будут просто идеальны, пишет nord-news.ru.
Как приготовить воздушный фарш
Всё очень просто! Для того чтобы котлеты стали мягкими и воздушными, добавьте в прокрученный или порубленный фарш специальную смесь.
Ингредиенты для смеси:
- Яйцо — 1 шт. на 500 г фарша
- Лук — 2 головки
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль и перец — по вкусу
Взбейте яйцо, лук, чеснок, соль и перец в блендере до воздушной массы (около 1-2 минут). Затем аккуратно перемешайте её с мясным фаршем. Эта воздушная смесь гарантирует, что котлеты всегда будут мягкими и нежными.
Теперь ваши котлеты смогут покорить любого гурмана!