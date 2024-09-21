"В октябре начнется то, чего не было с 1743 года": синоптики сказали, к чему готовиться

Фото из архива "Про Города"

Середина осени преподнесет аномальный сюрприз Синоптики рассказали о погоде, которую стоит ждать в октябре в различных регионах нашей страны. По словам специалистов, середина осени удивит людей крупными климатическими аномалиями. И могут быть установлены новые рекорды за более чем 200 лет.

Как отмечают синоптики, новые данные о том, какую погоду стоит ждать в середине осени в России, говорят о том, что прогноз неутешителен. Дело в том, что большинство метеорологов склонны полагать, что в октябре произойдет резкое и очень сильное ухудшение погоды. В пользу такого развития событий говорит и аномально жаркий сентябрь, который выдался в европейской части страны.

При этом определенным районам в предстоящем месяце не повезет больше всего. Например, в центральных регионах очень холодно будет уже в самом начале октября. Столбики термометров в Москве не будут доходить даже до плюс десяти градусов, а затем они снизятся до пяти. Аномальный холод может накрыть и Санкт-Петербург с Ленинградской областью.

Причем помимо низкой температуры синоптики обещают большое количество дождей в Северной столице в это время. А столбики термометров могут показать худшие результаты за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1743 года. Аналогичная ситуация будет развиваться и в Карелии, где уже в октябре появятся первые признаки грядущей зимы.