Всем, кто оплачивает квитки за ЖКХ по счетчикам, сделали щедрую скидку в сентябре

С 1 июля 2020 года ответственность за замену неисправных электросчетчиков в квартирах возложена на гарантирующих поставщиков электроэнергии. Это значит, что если в вашей квартире сломался электросчетчик, то именно энергосбытовая организация обязана заменить его на новый за свой счет. Жителям не нужно самостоятельно покупать и устанавливать новый прибор учета.

Если счетчик работал исправно до момента неисправности и его срок поверки не истек, поставщик должен заменить его в течение 6 месяцев с момента получения заявки. Это правило действует даже в том случае, если неисправность была выявлена после длительного срока использования, как, например, в случае обращения, когда счетчик служил с 2015 года.