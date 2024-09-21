Всем, кто оплачивает квитки за ЖКХ по счетчикам, сделали щедрую скидку в сентябре
- 13:45 21 сентября
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- Служба новостей
С 1 июля 2020 года ответственность за замену неисправных электросчетчиков в квартирах возложена на гарантирующих поставщиков электроэнергии. Это значит, что если в вашей квартире сломался электросчетчик, то именно энергосбытовая организация обязана заменить его на новый за свой счет. Жителям не нужно самостоятельно покупать и устанавливать новый прибор учета.
Если счетчик работал исправно до момента неисправности и его срок поверки не истек, поставщик должен заменить его в течение 6 месяцев с момента получения заявки. Это правило действует даже в том случае, если неисправность была выявлена после длительного срока использования, как, например, в случае обращения, когда счетчик служил с 2015 года.
Чтобы инициировать замену, необходимо подать заявку в энергосбытовую компанию. Это можно сделать через различные каналы, включая портал "Госуслуги" (6+) или систему ГИС ЖКХ. Важно отметить, что обязательная замена касается только тех приборов учета, которые были исправными и своевременно поверены.
Если гарантирующий поставщик нарушит срок установки нового счетчика, то с 2025 года предусмотрено снижение платы за электроэнергию на 7 % за каждый месяц просрочки. Таким образом, жильцы получают дополнительную защиту от возможных задержек в установке нового прибора учета.
Напомним, С 1 июля с пенсионеров и других социально незащищённых категорий граждан перестали брать комиссию при оплате ЖКУ. Согласно закону, банкам запрещается взимать деньги за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней при несвоевременной (неполной) оплате, пишет sevastopolmedia.ru.