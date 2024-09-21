Вот зачем нужны 3 отсека в машинке: теперь стираю только так – нажимаю эти кнопки

В наше время стиральная машина стала незаменимым помощником в быту. Она позволяет нам экономить время и силы, а также обеспечивает более качественную стирку по сравнению с ручной. Однако многие из нас не знают всех возможностей своей стиральной машины.

Первый отсек предназначен для предварительной стирки или замачивания. Если вы хотите предварительно замочить бельё перед основной стиркой, то необходимо засыпать порошок в этот отсек. Это особенно полезно при стирке сильно загрязнённых вещей.