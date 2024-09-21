Вот зачем нужны 3 отсека в машинке: теперь стираю только так – нажимаю эти кнопки
- 11:05 21 сентября
- 12+
- Служба новостей
В наше время стиральная машина стала незаменимым помощником в быту. Она позволяет нам экономить время и силы, а также обеспечивает более качественную стирку по сравнению с ручной. Однако многие из нас не знают всех возможностей своей стиральной машины.
Первый отсек предназначен для предварительной стирки или замачивания. Если вы хотите предварительно замочить бельё перед основной стиркой, то необходимо засыпать порошок в этот отсек. Это особенно полезно при стирке сильно загрязнённых вещей.
Второй отсек — основной. Он используется для основной стирки. Именно сюда следует засыпать порошок при обычной стирке. Важно помнить, что количество порошка должно соответствовать типу ткани и степени загрязнения белья.
Третий отсек предназначен для кондиционера. Он добавляется в последний момент перед началом стирки. Благодаря этому кондиционер равномерно распределяется по белью и обеспечивает его мягкость и приятный аромат после стирки.
Советы:
1. Перед стиркой всегда проверяйте карманы одежды, чтобы в них не осталось никаких предметов. Они могут повредить барабан или забить сливной фильтр.
2. Сортируйте бельё перед стиркой. Это поможет избежать окрашивания и повреждения тканей. Белое бельё стирайте отдельно от цветного, а также разделяйте вещи по типу ткани (хлопок, синтетика, шерсть) и степени загрязнения.
3. Если у вас жёсткая вода, используйте специальные смягчители или установите фильтр для воды. Жёсткая вода может привести к образованию накипи на нагревательном элементе, что ухудшит работу стиральной машины и увеличит расход электроэнергии.
4. После стирки оставляйте дверцу люка открытой для проветривания. Это предотвратит образование плесени и неприятного запаха внутри стиральной машины.
5. Не перегружайте стиральную машину. Чрезмерная загрузка может привести к дисбалансу барабана во время отжима, что вызовет шум, вибрацию и даже повреждение устройства, пишет sevastopolmedia.ru.