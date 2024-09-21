Индексацию уберут, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз

Пенсионерам рассказали о неожиданном сюрпризе, который коснется размеров пенсионных выплат. Индексацию пенсий для граждан уберут, но вместо этого они столкнутся с перерасчетом, который будет для них производиться один раз в год. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, новый сюрприз приготовили для большого количества пенсионеров, и речь идет о тех, кто даже после выхода на пенсию не бросает свою работу. Причем у многих появляется подработка или новое направление для заработка. И в таком случае пенсионеры могут перейти под новый статус, который подарит им много бонусов.

«Работающие пенсионеры в настоящее время лишены возможности получить прибавку к пенсии. Сделать это можно только после увольнения. Да, индексацию пообещали вернуть в следующем году, но до этого еще нужно подождать. А получить обратно индексацию сейчас можно в определенном случае, даже не бросая работу», – отметил Власов.

Он подчеркнул, что такую возможность предусмотрели для тех пенсионеров, которые оформят для себя самозанятость. Этот статус получили уже несколько миллионов пожилых граждан. И все потому, что таких пенсионеров официально не признают работающими, потому что они не платят обязательные страховые взносы. А значит, им доступны все имеющиеся индексации пенсий.