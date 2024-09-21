Россия увеличивает экспорт зерна в Китай: рекордные показатели и основные тенденции

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В текущем году Россия значительно усилила свои позиции на китайском рынке зерна, удвоив объёмы поставок. Об этом пишут РИА Новости. В текущем году Россия значительно усилила свои позиции на китайском рынке зерна, удвоив объёмы поставок. Об этом пишут РИА Новости.

По данным, проанализированным РИА Новости на основе статистики китайской таможни, с января по август 2023 года российский экспорт зерна в Китай достиг суммы в 310 миллионов долларов. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является наивысшим показателем для двусторонней торговли, начиная с 2015 года.

Рекордные Поставки

В первые восемь месяцев 2023 года Китай увеличил закупки российских зерновых культур в 1,9 раза, что составило 310 миллионов долларов. Этот рост стал максимальным для российского экспорта зерна в Поднебесную за последние годы, свидетельствуя об укреплении торговых связей между двумя странами.

Какие Зерновые Культуры Ведут в Экспорте?

Основным экспортируемым зерном была ячмень. С начала года его поставки выросли до 125,3 миллиона долларов, по сравнению с предыдущими 34,1 миллионами долларов за тот же период в прошлом году. Однако наибольший рост наблюдался в поставках пшеницы. Здесь увеличение составило впечатляющие 7,4 раза, достигнув суммы в 66,1 миллиона долларов.

Поставки овса также удвоились и достигли 34,7 миллиона долларов, а экспорт гречки вырос в 1,8 раза и составил 61,5 миллиона долларов. Единственным зерном, поставки которого уменьшились, стала кукуруза. Экспорт этой культуры сократился в 3,2 раза, до 22,3 миллиона долларов.

Общая Картина Импорта Зерна в Китай

Всего за указанный период Китай закупил зерна на международном рынке на сумму 12,2 миллиарда долларов. Это примерно на 9% меньше, чем годом ранее. Несмотря на общий спад российского экспорта, доля России в китайских зерновых закупках значительно возросла. Если в прошлом году на Россию приходилось лишь 1,2% от всех закупок Китая, то в этом году эта доля выросла до 2,6%.

Прогнозы и Перспективы