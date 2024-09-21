В Северном полушарии Земли 22 сентября наступит астрономическая осень
- 11:45 21 сентября
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- Анастасия Амелькина
На 265 день года в Северном полушарии начнётся астрономическая осень. Это день осеннего равноденствия. Информация была предоставлена ТАСС.
С приходом 22 сентября в Северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, в то время как для Южного полушария это станет началом астрономической весны.
Работники Московского планетария разъяснили, что осеннее равноденствие, фиксируемое 22 сентября, означает баланс между продолжительностью дня и ночи по всей планете. После того, как Солнце перейдет в Южное полушарие небесной сферы, дни в Северном полушарии станут короче ночей, знаменуя начало астрономической осени. Соответственно, в Южном полушарии, наоборот, дни будут удлиняться, что свидетельствует о наступлении астрономической весны.
Равноденствие представляет собой момент, когда центр видимого диска Солнца пересекает небесный экватор. Это происходит дважды в год — в весенний и осенний периоды. Во время весеннего равноденствия, которое случается в марте, Северное полушарие встречает астрономическую весну, а Южное полушарие — осень.