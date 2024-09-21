В Северном полушарии Земли 22 сентября наступит астрономическая осень

На 265 день года в Северном полушарии начнётся астрономическая осень. Это день осеннего равноденствия. Информация была предоставлена ТАСС.

С приходом 22 сентября в Северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, в то время как для Южного полушария это станет началом астрономической весны.