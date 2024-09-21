В Коми выбрали лучшего таксиста

Фото администрации Главы Республики Коми

В Республике Коми прошел конкурс, в рамках которого выбирали лучшего водителя такси. Результаты сообщает администрация главы региона. Мероприятие состоялось накануне в столице Коми и собрало 28 талантливых водителей, каждый из которых стремился продемонстрировать свои профессиональные навыки и завоевать звание самого лучшего.

Конкурсная программа была разделена на два ключевых этапа. Первый этап— теоретический, предполагал глубокие знания правил дорожного движения. Здесь участникам предстояло показать не только знание основных правил, но и их умение применять эти знания в различных ситуациях. Вторая часть состязаний была практической и требовала от водителей виртуозного управления автомобилем. Участники должны были успешно справиться с рядом сложных маневров, демонстрируя точность, уверенность и мастерство на дороге.