В Сыктывкаре недобросовестных производителей земляных работ будут штрафовать
- 10:45 21 сентября
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре поддержали инициативу городской администрации об ужесточении ответственности за незаконные раскопки. Об этом сообщает Владимир Голдин.
Ранее администрация города совместно с городским Советом направили в Государственный совет Коми законопроект о внедрении штрафов для недобросовестных исполнителей земляных работ. Необходимость введения дополнительных обязательств для ресурсоснабжающих организаций подтвердилась в ходе совместных рейдов с депутатами и была обсуждена на комитетах Госсовета региона.
20 сентября законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Госсовета Республики Коми. Документ предусматривает введение штрафов за три вида нарушений: выполнение земляных работ без разрешения, некачественное восстановление дорожного покрытия после раскопок и несоблюдение сроков выполнения работ. Размер штрафов будет варьироваться от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.
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