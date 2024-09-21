В Сыктывкаре недобросовестных производителей земляных работ будут штрафовать

В Сыктывкаре поддержали инициативу городской администрации об ужесточении ответственности за незаконные раскопки. Об этом сообщает Владимир Голдин.

Ранее администрация города совместно с городским Советом направили в Государственный совет Коми законопроект о внедрении штрафов для недобросовестных исполнителей земляных работ. Необходимость введения дополнительных обязательств для ресурсоснабжающих организаций подтвердилась в ходе совместных рейдов с депутатами и была обсуждена на комитетах Госсовета региона.