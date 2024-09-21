В Коми бензин стал дешеветь
- 09:50 21 сентября
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- Анастасия Амелькина
Цены на автомобильный бензин в Коми упали на 0, 5%, а стоимость дизельного топлива осталась на том же уровне. Об этом сообщает Комистат.
За неделю с 10 по 16 сентября 2024 года в регионе упали цены на бензин. Стабильной стоимость нефтепродуктов осталась в Воркуте.
Так, средняя стоимость марки АИ-92 в Сыктывкаре стала на 50 копеек за литр ниже, чем неделю назад. При этом 95-й бензин упал в цене на 1,37 процент. Дизельное топливо в среднем по региону стоит 66,88 рублей за литр, как и неделю назад.
Актуальные средние потребительские цены на нефтепродукты в Коми:
Сыктывкар
марки АИ-92 - 49,03 рублей за литр
марки АИ-95 - 57,20 рублей за литр
марки АИ-98 и выше - 76,18 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,25 рублей за литр
Ухта
марки АИ-92 - 50,11 рублей за литр
марки АИ-95 - 56,98 рублей за литр
марки АИ-98 и выше - 76,48 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,78 рублей за литр
Воркута
марки АИ-92 - 53,48 рублей за литр
марки АИ-95 - 56,97 рублей за литр
Дизельное топливо - 68,57 рублей за литр