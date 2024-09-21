В Коми бензин стал дешеветь

Цены на автомобильный бензин в Коми упали на 0, 5%, а стоимость дизельного топлива осталась на том же уровне. Об этом сообщает Комистат.

За неделю с 10 по 16 сентября 2024 года в регионе упали цены на бензин. Стабильной стоимость нефтепродуктов осталась в Воркуте.