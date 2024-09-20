Житель Коми разгромил чужой отечественный автомобиль и напал на мужчину

В полицию Воркуты обратилась 53-летняя местная жительница, сообщившая о том, что неизвестный мужчина повредил её автомобиль марки «Лада Калина» и нанёс телесные повреждения её супругу. Об этом проинформировало МВД по Республике Коми.

По данным пресс-службы полиции, было установлено, что в правонарушении замешан 35-летний житель Заполярья, ранее судимый.