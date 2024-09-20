Житель Коми разгромил чужой отечественный автомобиль и напал на мужчину
- 01:00 21 сентября
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- Инесса Богатая
В полицию Воркуты обратилась 53-летняя местная жительница, сообщившая о том, что неизвестный мужчина повредил её автомобиль марки «Лада Калина» и нанёс телесные повреждения её супругу. Об этом проинформировало МВД по Республике Коми.
По данным пресс-службы полиции, было установлено, что в правонарушении замешан 35-летний житель Заполярья, ранее судимый.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый, заметив машину с работающим двигателем на дворовой территории, вступил в перепалку с водителем и нанёс ему телесные повреждения, которые не привели к серьёзному вреду здоровью, после чего металлическим предметом повредил автомобиль. Были повреждены крыша, передние и задние двери, крыло и стекло. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.
Против жителя Заполярья возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений» и «Хулиганство, нарушающее общественный порядок с применением насилия либо с угрозой его применения». Нарушителю назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.