Житель Коми несколько раз поджигал квартиру своей подруги из-за того, что она отказывала ему в прописке

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В Ухте суд признал виновным мужчину, который дважды поджигал квартиру своей сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми. Установлено, что с сентября по декабрь 2023 года мужчина, ранее уже осужденный за поджог квартиры сожительницы, возвратился к потерпевшей после длительного расставания и стал жить у неё на улице Юбилейная в Ухте. Вскоре после возвращения он начал убеждать её прописать его в квартире и заключить с ним брак. Мужчина не имел источника дохода, злоупотреблял алкоголем и пытался манипулировать потерпевшей, ограничивая её в общении с близкими.

Когда потерпевшая отказалась оформить на него дарственную на квартиру, мужчина стал её избивать, угрожать убийством, повреждать имущество путем поджога и продолжал требовать передачу права собственности на квартиру. В отчаянии, он разбил окно с улицы, вылил растворитель на подоконник и поджег его, зная, что внутри находится женщина, после чего скрылся с места преступления. Женщина смогла потушить огонь, избежав уничтожения квартиры, но получила ожоги средней тяжести.

Подсудимый частично признал вину, отрицая умысел на причинение вреда здоровью потерпевшей. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей суд взыскал с осужденного материальный ущерб в размере 60 тыс. рублей и моральный вред в размере 800 тыс. рублей.