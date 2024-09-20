В Коми за неделю от укусов клещей пострадали семь человек, среди которых один ребенок
- 20:45 20 сентября
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- Инесса Богатая
На прошлой неделе в Республике Коми за медицинской помощью обратились семь жителей региона из-за укусов клещей. Среди пострадавших присутствовал один ребенок. Эти данные сообщил региональный Роспотребнадзор.
Согласно статистике ведомства, с начала текущего сезона укусы клещей привели к заболеванию 3414 человек, из которых 569 составили дети. Важно отметить, что за прошлую неделю были проведены два анализа клещей, и ни антиген вируса клещевого энцефалита, ни возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружены не были.
Напомним, что клещи являются опасными переносчиками множества инфекционных болезней. Помимо клещевого вирусного энцефалита, иксодовые клещи могут распространять боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадку Ку и ряд других заболеваний.
При обнаружении клеща на теле важно немедленно обратиться в медицинское учреждение для его удаления и дальнейшего анализа на наличие вируса клещевого энцефалита и иксодового боррелиоза, а также для возможного проведения профилактических мероприятий.