В Коми за неделю от укусов клещей пострадали семь человек, среди которых один ребенок

На прошлой неделе в Республике Коми за медицинской помощью обратились семь жителей региона из-за укусов клещей. Среди пострадавших присутствовал один ребенок. Эти данные сообщил региональный Роспотребнадзор.

Согласно статистике ведомства, с начала текущего сезона укусы клещей привели к заболеванию 3414 человек, из которых 569 составили дети. Важно отметить, что за прошлую неделю были проведены два анализа клещей, и ни антиген вируса клещевого энцефалита, ни возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружены не были.