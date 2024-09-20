В Коми 72-летняя ухтинка перевела мошенникам свыше шести миллионов рублей
- 16:30 20 сентября
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- Инесса Богатая
72-летняя ухтинка отдала мошенникам более шести миллионов рублей. Аферисты названивали пенсионерке и угрожали ей списание средств на протяжении четырех дней. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Согласно предоставленной информации, женщина обратилась в полицию и все им рассказала. Сперва ей позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда, и попросили ввести код из смс-сообщения для подтверждения учетной записи. Затем к разговору подключились люди, выдававшие себя за представителей правоохранительных органов и финансовых организаций. Они убедили пенсионерку, в том, что ее сбережения находятся под угрозой со стороны онлайн-преступников. Замаскированные под консультантов злоумышленники посоветовали снять все деньги в четырех различных банках, предупредив при этом, что не стоит раскрывать кассовым работникам истинную причину обналичивания денег.
После этого, продолжая свою аферу, мошенники заставили ухтинку установить на телефон приложение для бесконтактных переводов. Затем они помогли ей привязать к нему пять "резервных счетов" и через банкоматы перевести туда все снятые наличные деньги для "сохранности".
Планы мошенников нарушил внук женщины, который пришел к ней в гости. Выслушав ее истории о "помощниках", он отправился вместе с ней в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".