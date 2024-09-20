В Коми 72-летняя ухтинка перевела мошенникам свыше шести миллионов рублей

72-летняя ухтинка отдала мошенникам более шести миллионов рублей. Аферисты названивали пенсионерке и угрожали ей списание средств на протяжении четырех дней. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Согласно предоставленной информации, женщина обратилась в полицию и все им рассказала. Сперва ей позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда, и попросили ввести код из смс-сообщения для подтверждения учетной записи. Затем к разговору подключились люди, выдававшие себя за представителей правоохранительных органов и финансовых организаций. Они убедили пенсионерку, в том, что ее сбережения находятся под угрозой со стороны онлайн-преступников. Замаскированные под консультантов злоумышленники посоветовали снять все деньги в четырех различных банках, предупредив при этом, что не стоит раскрывать кассовым работникам истинную причину обналичивания денег.