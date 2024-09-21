Внесите под малину эти 3 подкормки в сентябре и урожай рванет следующим летом

Опытные садоводы знают, что осенью малину нужно подкормить, иначе обильного урожая на будущий год не видать. Есть три лучшие подкормки, которые позволят собирать урожай ведрами.

До внесения подкормок малину нужно как следует прополоть и убрать старые, а также высохшие побеги. Затем растения как следуют поливают и после — вносят под каждый куст по 30 граммов суперфосфата.