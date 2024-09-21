Внесите под малину эти 3 подкормки в сентябре и урожай рванет следующим летом
- 07:13 21 сентября
- 12+
- Служба новостей
Опытные садоводы знают, что осенью малину нужно подкормить, иначе обильного урожая на будущий год не видать. Есть три лучшие подкормки, которые позволят собирать урожай ведрами.
До внесения подкормок малину нужно как следует прополоть и убрать старые, а также высохшие побеги. Затем растения как следуют поливают и после — вносят под каждый куст по 30 граммов суперфосфата.
Вторая подкормка — сульфатом калия. На ведро теплой воды берут 30 граммов удобрения. Расход на один квадратный метр малинника: четыре стакана раствора.
Для последней подкормки понадобится зола. Достаточно просто посыпать почву небольшим количеством удобрения и прорыхлить землю.
Если малину еще не обрезали, поспешите с этой процедурой. Обрезку делают примерно за 3-4 недели до первых заморозков. Таким образом в Сибири, на Урале и на севере малину обрезают в конце августа, в центральных регионах в сентябре, и только на юге можно не торопиться до ноября.
Позже малину потребуется укрыть, если зимы очень холодные. А если морозов не будет, достаточно укрыть основание кустов тонким слоем мульчи, пишет magadanmedia.ru.